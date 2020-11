Fast bis zum Schluss der Verhandlung betont der 29-jährige Iraner auf der Anklagebank: „Es war alles ganz freiwillig.“ Der Taxler nahm in der Weihnachtszeit 2019 eine Frau als Fahrgast von der Staatsoper mit. „Sie wollte in den 22. Bezirk“, sagt er. Schon bald habe sie sich an ihn herangemacht, behauptet der Mann. „Du bist der netteste Taxler, den ich je sehen habe“, soll die Frau gesagt haben. Schließlich blieb er stehen.