„Wir waren starr vor Entsetzen“

Der Anzug wurde dem Bestatter übergeben. Die harte Botschaft dort vor Ort, eingebettet in möglichst schonende, mitfühlende Worte: „Dass der Leichnam meines Vaters in Folie eingeschweißt ist! Dass wir ihn weder sehen dürften noch dass ihm sein Anzug angezogen werden kann! Er würde in der Folie beigesetzt. Wir waren richtig starr vor Entsetzen. Ich habe dann nur noch gesagt: ,Sagen Sie das nur nicht meiner Mutter, das wäre der Tropfen, der für sie das Fass zum Überlaufen bringt, jetzt in ihrer Trauer.“