Wie kann die Bodenversiegelung vermindert werden? Wie kann man Grünräume ausbauen? Wie geht Nachverdichtung? Fragen wie diese beschäftigten die mehr als 400 Zuschauer vor den Bildschirmen. „Ich freue mich sehr, dass offensichtlich sehr viele Bürger an diesem Prozess mitarbeiten wollen“, betont Unterkofler. Der Beteiligungsprozess wird nun über ein eigenes Webportal zur Ideensammlung, mit dem Bürgerrat und dem Jugendbeirat in den kommenden Monaten fortgeführt. Interessierte können ihre Meinung auch klassisch per Postkarte an die Stadt schicken.