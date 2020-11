Heuer keine Kombis

Grill fuhr in den Kombis von Zauchensee (19.) und Crans Montana (21.) gleich in die Punkte. Heuer stehen gar keine Kombinationen auf dem Programm. „Schade, es ist eine coole Disziplin“, weiß die Tamswegerin noch nicht, wann sie wieder im Weltcup ran darf. Zumal auch im Europacup viel unsicher ist: Der Auftakt in Trysil (Nor) Ende November wurde coronabedingt abgesagt. Somit wird Grill erst in St. Moritz am 8. und 9. Dezember (2 x Super G) ins Renngeschehen einsteigen.