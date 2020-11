Operationen, die wegen der Corona-Krise derzeit nicht in den Landeskliniken durchgeführt werden können, werden künftig in privaten Krankenhäusern stattfinden. Den Beginn macht ab Mitte November die Wehrle-Klinik, die Emco-Klinik in Hallein soll unter anderem folgen. „Für uns ist es ein Gebot der Stunde, in diesen schwierigen Zeiten Kapazitäten für medizinisch notwendige Behandlungen bereitzustellen“, sagt Wehrle-Vorstandsvorsitzender Julian Hadschieff. Auch Landesvize Christian Stöckl ist davon überzeugt: „Damit entlasten wir die öffentlichen Krankenhäuser, schaffen Kapazität für die vielen Corona-Patienten.“