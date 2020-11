Die Contact-Tracer in Salzburg sind schon längst am Anschlag und können viele Covid-Kontaktpersonen nicht mehr ausfindig machen. Dafür sind es zuviele Fälle. Das Land geht daher einen neuen, in Österreich bisher einzigartigen Weg. „Wir wollen die Gemeinden bei der Kontaktverfolgung in ihren Orten einbinden“, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer.