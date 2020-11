Schon im Landespersonalausschuss am 23. September war der Schutz des Personals bei den Bezirkshauptmannschaften „vor Überforderung und drohendem Zusammenbruch“ Thema, nämlich im Zusammenhang mit der Corona-Krisenstabsarbeit. Nun hat sich der oberste Personalvertreter Peter Csar (der auch ÖVP-Landtagsabgeordneter ist) „neuerlich“ mit einem Hilferuf an Landesamtsdirektor Erich Watzl gewandt – siehe Ausriss mit der zentralen Aussage. Überlange Dienste seien dabei das Hauptproblem, sie seien dem Arbeitsdruck (Krisenarbeit, Linienarbeit in den normalen Dienststellen sowie Personalknappheit geschuldet, schreibt Csar in einem Mail (5. November, 16.50h) an Watzl: „Dem muss seitens der Amtsleitung entgegengewirkt werden. Zum einen mit mehr Personal (wobei Csar entsprechende Bemühungen der letzten Wochen „wirklich anerkennen“ möchte), zum Anderen durch organisatorische Maßnahmen, die zumindest „normalere“ Arbeitszeiten ermöglichen sollen.