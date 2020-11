Einhellig berichteten die Länderchefs, dass die Gesundheitsbehörden beim Contact Tracing nicht mehr nachkämen. Wenn eine Bezirkshauptmannschaft an einem Tag 100 Neuinfektionen verzeichne, bedeute dies, für mindestens 1.000 Personen Bescheide auszustellen. „Das überschreitet die Kapazitäten leider“, so Haslauer. Aufgrund der aktuell sehr hohen Infektionszahlen sei es in erster Linie wichtige, sich um die vulnerablen Personengruppen zu kümmern, so Kaiser.