6464 Neuinfektionen, 72 weitere Todesopfer

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ist am Freitag (Stand 9.30 Uhr) unter 7000 geblieben - 6464 Neuinfizierte wurden gemeldet. Grund zur Erleichterung sah Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag ob der geringeren Zahl im Vergleich zum Donnerstag aber nicht - denn die Zahl der Hospitalisierungen steigt weiter. Besonders dramatisch ist die Zahl der weiteren Todesopfer in den vergangenen 24 Stunden: So starben 72 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion.