Kärntner Trampolin-Profi

Der 36-jährige Kärntner weiß was er tut, arbeitet er schließlich seit seiner Studienzeit bei einem Ausstatter und Lieferanten von Trampolin-Anlagen. Und dieses Know-How macht er sich nun für sein spannendes Projekt am Einkaufszentrums-Areal in Leonding zu Nutze. Übrigens nicht sein einziges. Denn ein weiterer „Jump Dome“ ist bereits in seiner Heimat im Entstehen, will Fritz in der Klagenfurter Innenstadt sogar noch heuer eröffnen.