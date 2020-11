Aussage steht gegen Aussage – und mittendrin kämpfen Mitarbeiter der Bezirksbehörde Tulln um ein Stück mehr an Umweltschutz in Kirchberg am Wagram. Auf dem Gelände der Firma Moser Umwelttechnik wurden mehrere tausend Liter Sandfanginhalt von Waschstraßen und Werkstätten gefunden – Erwin Feitzinger, ein Mieter auf dem Areal, hatte die BH auf die Spur der Ablagerungen gebracht. Am 30. Oktober ging jedenfalls seine Beschwerde ein und am 4. November wurden bei einer Kontrolle mehrere dubiose Container entdeckt, die laut Experten sofort zu räumen waren. Mittlerweile sollen die Container abtransportiert sein, doch Vertreter der Moser-Group sind sauer: „Die Darstellung von Feitzinger ist völlig falsch. Das Material war nur zwischengelagert, weil eine andere Entsorgungsfirma keine Kapazitäten hatte“, so Geschäftsführer Kurt Hahn.