Jener 55-Jährige, der in Pöchlarn (Niederösterreich) bei einem Spaziergang einen Dalmatinerrüden erschossen hat, ist als Justizwachebediensteter tätig. Wegen des Vorfalls sei die Dienstwaffe des Mannes eingezogen worden, so Christina Ratz, Mediensprecherin des Justizministeriums, am Freitag.