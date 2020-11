„Ich hoffe jetzt nur, dass der Oberste Gerichtshof von Österreich anerkannt wird und nicht auch noch der Weg zum Europäischen Gerichtshof in Anspruch genommen wird“, zeigt sich Nicole Eder (VP), Bürgermeisterin von Steinbach am Attersee erleichtert. Seit dem Waldbrand am Klettersteig Mahdlgupf 2013 schwebte das Damoklesschwert, wer für die Fahrzeug- und Mannschaftskosten der Feuerwehren aufkommen muss, über der Gemeinde. Immerhin geht es dabei um 114.000 Euro. 27 Feuerwehren und auch Hubschrauber des Bundesheers waren damals im Einsatz, kämpfen vereint gegen ein weiteres Ausbreiten. Der Auslöser für den Brand ist nach wie vor nicht bekannt.