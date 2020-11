In der Zwangspause konnte sich die 30-jährige auch mehr der Nachschulung auf ihrer pinken „Steirischen“ widmen. „Mir hat mein Vater die ersten Stücke beigebracht. In der Schule war ich das einzige Harmonika-Mädel, das sogar ausgelacht wurde.“ Mit Freude stellt die diesjährige Amadeus-Gewinnerin fest, dass nun die Harmonika-Kurse mit großem Mädchenanteil überbelegt sind. Ein Erfolg, den sich die Kärntnerin an ihre sexy Lederhose heften darf.