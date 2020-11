Noch nicht in Sicht ist eine Entspannung der Corona-Lage in den heimischen Schulen – im Gegenteil! Denn wie der „Krone“ auf Anfrage von der Bildungsdirektion bestätigt wurde, gab es alleine in dieser durch die Herbstferien ja ohnehin noch verkürzten ersten Schulwoche im Lockdown knapp 200 neue Fälle – darunter auch 77 Lehrkräfte. Den steigenden Zahlen und jüngst aufkeimenden Gerüchten zum Trotz will man hierzulande am eigenen Standpunkt fest- und die Schulen somit weiter offen halten.