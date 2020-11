Vor einem Jahr wurde in Rohrbach-Berg die Kinder- und Jugendreha „kokon“ eröffnet - bis jetzt eine wahre Erfolgsgeschichte. Über 160 Kinder nahmen das Angebot in Anspruch, lernten beispielsweise wieder das Gehen. Ein Hauptaugenmerk liegt in Zukunft auf frühkindlichen Ernährungsstörungen.