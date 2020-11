Wirre Verschwörungstheorien zu der schrecklichen Terrornacht von Wien soll die Lehrerin einer Neuen Mittelschule in Wels in den Sozialen Medien und gegenüber Kollegen verbreitet haben. Die Frau, die in Traun lebt, soll unter anderem gesagt haben, dass der Anschlag von Medien und Politik gesteuert gewesen sei und dazu benutzt werde, die Bürger jetzt im privaten Bereich zu überwachen. Außerdem soll sie die Meinung vertreten, dass es kein Zufall sei, dass zum Zeitpunkt des Anschlags die Serie „Vienna blood“ im Fernsehen gelaufen war und dass die Ausstrahlung der Serie „München Mord“ auf weitere Anschläge in München hindeute. Auch in den Sozialen Medien soll die Frau Beiträge mit ähnlichen Verschwörungstheorien geteilt und verbreitet haben. Die Schule meldete diesen Sachverhalt der oö. Bildungsdirektion. Diese erstattete umgehend Anzeige beim Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung.