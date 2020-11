Der Tierarzt rechnete mit vier bis fünf Jungen. Doch es waren letztlich elf Welpen. „Das war auch für die Leute auf dem Pflegeplatz zu viel. So landeten Mama und Babys bei mir“, berichtet Eleonore Schandl. Die sanftmütige Hündin und ihre erst zehn Tage alten Welpen werden nun in der Tierpension bestens betreut. In rund neun Wochen wird es dann so weit sein, dass sie auf gute Plätze vergeben werden können.