Am Freitag hat es die ersten personellen Konsequenzen aus dem Terroranschlag in Wien gegeben: Der Leiter des Wiener Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) ist abberufen worden (siehe Video oben). In den vergangenen Tagen stieg der Druck auf die zuständigen Behörden, da Informationen und Warnungen über den Täter offensichtlich nicht weitergegeben wurden.