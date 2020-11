Als Motiv gab der 50-Jährige seine Spielsucht an. „Es tut mir sehr leid, dass ich das mit dem Spielen wieder gemacht habe. Das zieht sich wie ein roter Faden durchs Leben“, sagte der Angeklagte und versprach eine Wiedergutmachung des Schadens. Er habe sich wegen seiner Spielsucht im Jahr 2016 in Therapie begeben, sei aber wieder rückgefällig geworden, nachdem die Beziehung mit seiner Lebensgefährtin, die er damals in der Therapie kennengelernt habe, in die Brüche gegangen war. Seit Mai 2019 sei er fast jeden Tag ins Casino gegangen und habe im Schnitt zwischen 1.500 und 15.000 bis 20.000 Euro verloren, schilderte der Mann. Er gestand zudem ein, dass er seine Ex-Partnerin von Dezember 2019 und Jänner 2020 gestalkt hat. Deshalb wurde er heute auch wegen beharrlicher Verfolgung verurteilt.