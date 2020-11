Dass die Einheiten am Montag so schnell agieren konnten, ist auch der Umstrukturierung der Organisation der Spezialkräfte zu verdanken. Nach den Anschlägen in Europa - wie etwa 2015 in Paris - wurde in den vergangenen Jahren ein regionales Verfügbarkeitssystem eingeführt, somit sind auf Österreich verteilt Cobra-Beamte einsatzbereit, erklärte Treibenreif. Andere Länder - wie etwa die Slowakei - würden sich die Strukturierung der österreichischen Anti-Terroreinheit zum Vorbild nehmen. Slowakische Kollegen kamen dafür extra nach Österreich.