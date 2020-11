Polizeiaktionen in der Schweiz und Deutschland

In der Schweiz wurden jedenfalls zwei junge Männer festgenommen. Hausdurchsuchungen gab es auch in Deutschland. Vier Männer standen dort mit dem Wiener Attentäter in Kontakt, einer besuchte ihn sogar im Sommer in der Bundeshauptstadt. Das österreichische Innenministerium wollte das am Freitag noch nicht bestätigen.