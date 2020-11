Eine Wiener Bürgerinitiative bereitet offenbar bereits eine Amtshaftungsklage im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Wien am vergangenen Montag vor. Rechtsanwalt Karl Newole - der die Bezirksliste „Wir im Ersten“ gegründet hat - sieht „genug“ Anhaltspunkte für eine Haftung des Staates. „Bei pflichtgemäßem Handeln wäre das Attentat wohl verhinderbar gewesen“, meinte er am Freitag. Bereits am Donnerstag hatte der Salzburger Universitätsprofessor und Schadenersatz-Experte Andreas Kleteck erklärt, dass alles für eine Amtshaftung zu sprechen scheine.