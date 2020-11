Aubameyang hat ein Haus aus den 1930er-Jahren abreißen und sich ein luxuriöses Anwesen schaffen lassen. Es ist außen komplett in weiß gehalten und hat alles was so ein Kicker-Herz begehrt. So befinden sich im Obergeschoss sich sieben Schlafzimmer, ein Tresorraum und umfangreiche Unterhaltungs- und Wohnräume. Ein riesiger Fitness- und Wellnessbereich sind ebenso eingebaut, wie eine Bar und ein Weinkeller.