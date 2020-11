Mae Muller - No One Else, Not Even You EP

Mit ihrem breiten, nordenglischen Akzent, ihren frechen und selbstkritischen Texten und einer kecken Pop-Ausrichtung hat sich Mae Muller in den letzten Jahren nicht nur einen Vertrag beim Branchenriesen Universal ersungen, sondern sich auch verstärkt in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit transferiert. Ihre brandneue EP „No One Else, Not Even You“ dreht sich angriffig und schonungslos um gescheiterte Beziehungen und zeigt sich in Songs wie „HFBD (Happy Fucking Birthday)“ oder „So Annoying“ einmal mehr schonungslos im Umgang mit Vergangenem. Dass Gwen Stefani ihre große Heldin ist, hört man den flotten Songs auch musikalisch an. Der Kurs stimmt jedenfalls, die acht neuen Tracks wissen auf jeden Fall zu überzeugen. Weiter so! Ohne Bewertung