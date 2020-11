Der Basketball-Simulator „NBA 2K21“ gehört zu den ersten Sportspielen, die für die neue Konsolengeneration - PlayStation 5 und Xbox Series X - erscheinen und soll in der Next-Gen-Version einige Verbesserungen gegenüber der Version für PS4 und Xbox One erhalten. Dazu zählt unter anderem eine neue Multiplayer-Umgebung namens „Die Stadt“, welche die Entwickler im Trailer näher vorstellen. „NBA 2K21“ erscheint direkt zum Launch am 10. bzw. 19. November für Xbox Series X und PS5.