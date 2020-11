Codemasters hat am Freitag sein neues Rally-Rennspiel „Dirt 5“ veröffentlicht, in dem es im Vergleich zu den „Dirt Rally“-Spielen deutlich actionreicher und zugänglicher zugeht. „Dirt 5“ schickt die Spieler auf 70 Pisten an zehn Schauplätzen in aller Welt und bietet 13 Fahrzeugklassen vom Rally-Flitzer bis zum Buggy. Neben Rennen auf Straßen und Gatschpisten gibt‘s einen Arenamodus. „Dirt 5“ ist ab sofort für PC, PS4 und die Xbox-One-Familie verfügbar, eine Next-Gen-Version für Xbox Series X und PlayStation 5 soll am 10. und 19. November erscheinen.