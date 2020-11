Sony und Counterplay Games feiern den bevorstehenden Launch der Next-Gen-Schnetzelei „Godfall“ mit einem neuen Trailer. Der optisch imposante Actiontitel, in dem man in „Diablo“-Manier immer bessere Items sammelt, erscheint am 12. November für den PC und am 19. November als eines der ersten Spiele für die PS5. In „Godfall“ stürzt man sich allein oder zu zweit im Koop-Modus in eine bunte Fantasy-Welt, in der man als Mitglied eines Ritterordens nichts Geringeres als die Apokalypse aufhalten muss.