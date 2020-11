Stellen auch in den Bezirkshauptmannschaften

Ein großer Teil der 60 Lehrstellen wird in der Verwaltungsassistenz in den Abteilungen des Amtes der Landesregierung sowie in den Bezirkshauptmannschaften angeboten. Außerdem sind Lehrstellen für den Straßenerhaltungsdienst sowie die Berufe Archiv-, Bibliotheks- und Informationsassistent, bautechnischer Zeichner, Facharbeiter in Landwirtschaft bzw. Weinbau- und Kellerwirtschaft, Fleischer, Kfz-Techniker, Koch, Maurer, Tischler sowie im Gartenbau ausgeschrieben. 60 Lehrlinge können ihre Ausbildung in den zwölf unterschiedlichen Lehrberufen im September 2021 beginnen.