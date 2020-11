Ob Microsoft Teams, Zoom oder Big Blue Button - seit der Coronakrise sind digitale Meetings gefragter denn je. Hier kann man sich unter Kollegen, Kolleginnen, Chef, Chefinnen, Studenten und Studentinnen austauschen, ohne eine Ansteckung fürchten zu müssen. Leider funktioniert die Kommunikation online nicht immer so, wie man sich das wünscht - nicht zuletzt auch aufgrund mangelnder Tonqualität. Im Hintergrund sind dann vielleicht noch kleine Kinder oder andere Familienmitglieder, die das Arbeiten in Ruhe erschweren. Gute Kopfhörer können den Austausch via Bildschirm und Co. erleichtern.