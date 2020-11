Biden, der sich mit seinem Team in der Stadt Wilmington aufhält, plant laut der „Washington Post“ noch am Freitag eine große Rede. Experten geben Biden gute Chancen auf einen Wahlsieg. Bei der noch andauernden Auszählung in den wichtigen Bundesstaaten Pennsylvania und Georgia entwickelte sich in den vergangenen Tagen eine wahre Nervenschlacht. Biden übernahm am Freitag das knappe Rennen in Georgia. Der ehemalige Vizepräsident hat dort die Chance, Amtsinhaber Donald Trump noch zu überholen.