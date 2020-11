Lupus (2) ist sehr freundlich und lernwillig. Er möchte körperlich und geistig genug ausgelastet werden. Er zieht noch etwas an der Leine. Der Schäferhund-Rüde sucht ein kinderloses Zuhause am Land. Terminvereinbarungen und Rückfragen im TierQuarTier Wien unter Tel.: 01/734 11 02/115 oder an die E-Mail-Adresse: hundevergabe@tierquartier.at.