In Kärnten wurden heute, Freitag, 206 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Dazu kommen gesamt 36 Todesfälle. „Aufgrund von Problemen in der Datenverarbeitung, ist es zu einem solchen Anstieg gekommen. Die Daten sind verzögert eingetragen worden, denn die acht neuen Todesfälle dürften sich im Zeitraum von 2. bis 4. November ereignet haben“, so Gerd Kurath vom Landespressedienst. Die Infizierten seien nicht in Krankenhäusern verstorben, sondern vermutlich in Pflegeheimen.