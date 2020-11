Zwar ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Freitag unter jener des Vortages gelegen - 6464 Neuinfizierte wurden, wie berichtet, gemeldet - doch die zuletzt stetig stark steigenden Zahlen fordern bereits ihren Tribut: So kann nur noch in 27 Prozent der Fälle die Infektionsquelle bestimmt werden. Sollte sich in der kommenden Woche nicht die erhoffte Stabilisierung einstellen, droht für die zweite Novemberhälfte im Intensivbereich die Triage, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Ende nächster Woche wolle man den seit Dienstag gültigen Lockdown hinsichtlich der Infektionszahlen evaluieren - und gegebenenfalls nachschärfen, hieß es.