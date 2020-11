Tottenham hat am Donnerstag in der LASK-Gruppe J beim punktelosen Schlusslicht Ludogorez Rasgrad einen 3:1-(1:0)-Erfolg gefeiert. Harry Kane brachte die Gäste schon in der 13. Minute in Führung, Lucas Moura legte noch vor der Pause nach (33.). Claudio Keserü machte es mit dem Anschlusstreffer kurz nach der Pause wieder etwas spannend (50.), ehe Giovani Lo Celso (62.) die Vorentscheidung herbeiführte.