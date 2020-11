Gegner: „Was mich geschockt hat, war seine Leistung“

Sein Gegner Marijanovic machte sich große Sorgen: „Da stecken wohl private Probleme dahinter. Er hat auch von Angstzuständen gesprochen. Er war dort (in Riesa, Anm. d. Red.) alleine und hat auf mich nicht unbedingt einen positiven Eindruck gemacht. Was mich geschockt hat, war seine Leistung. Es war zu sehen, dass es nicht nur ein schlechter Tag war, sondern dass da mehr dahintersteckt“, so der Deutsche gegenüber Sport1.