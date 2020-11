Köstinger: „Betriebe tragen keine Schuld an der Situation“

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) erklärt den Kurs der Regierung in dieser Krise mit folgenden Worten: „Der Lockdown ist kein Selbstzweck. Wir mussten ihn machen, weil die Infektionszahlen zu hoch sind. Die vielen Wirtshäuser, Cafés, Hotelbetriebe oder Veranstalter tragen keine Schuld an dieser Situation. Deshalb entschädigen wir sie für die Verluste, die sie im November hinnehmen müssen.“