Die PlayStation 5 ist heiß begehrt und ein Großteil des zum Europastart am 19. November verfügbaren Kontingents ist längst vergriffen. Schon zum Start der Vorbestellphase sorgten findige Geschäftemacher auf eBay für Aufsehen, die ihre erfolgreiche Vorbestellung der 500-Euro-Konsole teils zum doppelten Preis an Gamer weiter verkauften, die am Release-Tag unbedingt eine PS5 in Händen halten wollen.