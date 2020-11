Ein 21-jähriger Iraner versetzte am Donnerstagabend in Villach zwei Pkw-Lenker in Panik. Der Asylberechtigte hantierte mit einer täuschend ähnlich ausschauenden AK-47-Maschinenpistolenattrappe und deutete damit auf die Leute. Die Polizei konnte den Mann noch am Tatort stellen. Bei der vermeintlichen Waffe handelte es sich um ein Zwischenstück einer Wasserpfeife. Der Iraner wird angezeigt.