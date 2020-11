Fünf Österreicher festgenommen

Bereits Anfang Oktober schlugen 5380 Beamte koordiniert in Österreich, Belgien, Kroatien, Zypern, Deutschland, Litauen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien, den Niederlanden und Großbritannien zu. 59.000 Personen (davon 1257 Verdächtige in Österreich), 1529 Objekte, 15.923 Fahrzeuge und 40.000 Dokumente wurden überprüft - 388 Verdächtige festgenommen. Fünf in unserem Heimatland.