Sie hielten sich nicht an die nächtliche Ausgangssperre, saßen in einem Auto mit gestohlenem Kennzeichen, hatten Cannabis bei sich und flohen vor der Polizei: Vier Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren sorgten in der Nacht auf Freitag für Aufsehen in Graz. Einer versteckte sich nach der Verfolgungsjagd bei einem Baum...