Laut Angaben des deutschen Innenministers Horst Seehofer (CSU) gibt es bezüglich des islamistischen Anschlags in Wien Verbindungen nach Deutschland. „Wir haben ja durch den Fall in Wien auch Bezüge nach Deutschland hin zu Gefährdern“, sagte er am Donnerstag. Es gehe um Menschen, die 24 Stunden am Tag überwacht würden und die er als „hochgefährlich“ einschätze.