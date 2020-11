Die amerikanische Schauspielerin Elsa Raven, die für Nebenrollen in Filmen wie „Zurück in die Zukunft“ und „Titanic“ bekannt war, ist tot. Sie starb nach Angaben ihres Sprechers am Dienstag in Los Angeles, wie US-Medien berichteten. Laut der Zeitung „USA Today“ war sie nach Auskunft ihrer Familie friedlich in ihrem Haus gestorben. Raven wurde 91 Jahre alt.