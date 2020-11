Nachdem der siebente Weltmeistertitel für Lewis Hamilton in unmittelbarer Nähe ist, rätselt die halbe Formel-1-Welt, wie lange der Brite noch in der Formel 1 fährt. Ex-F1-Pilot Ralf Schumacher sagte in seiner Kolumne auf „Sky“, dass der 35-Jährige schon alles erreicht hat, was er erreichen konnte.