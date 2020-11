Antwerpen blass

Antwerpen? Die Belgier, die in der Vorwoche Tottenham 1:0 besiegt hatten, hatten nach einer halben Stunde keinen Torschuss oder Eckball. Die erste gefährliche Szene gab’s nach 34 Minuten durch einen Verstraete-Schuss. Da musste Teamkeeper Alex Schlager ebenso wenig eingreifen wie über weite Strecken des Spiels. Dann lähmte der Verletzungs-Schock um Marko Raguz kurz die Linzer. „Marko hatte Tränen in den Augen“, sagte Spielmacher Michorl. „Ich hoffe noch, dass es doch nicht so schlimm ist“, so Trainer Thalhammer.