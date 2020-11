Ende Oktober verkündete Premierminister Boris Johnson im Kampf gegen die Corona-Pandemie einen zweiten Lockdown für England. Dieser trat am Donnerstag in Kraft. Doch schon in der ersten Nacht kam es zu zahlreichen Verstößen gegen die neuen Auflagen. Allein in London wurden 104 Menschen festgenommen, weil sie den neuen Lockdown-Auflagen keine Beachtung geschenkt hatten.