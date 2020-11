Arsenal hat in der Europa League den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel geholt. Der Premier-League-Klub gewann am Donnerstagabend zu Hause gegen Molde mit 4:1. Die Engländer setzten sich in der Rapid-Gruppe nun mit neun Zählern ab, Norwegens Meister hält weiter bei sechs. Rapid folgt nach dem Heimsieg über Schlusslicht Dundalk mit drei Punkten.