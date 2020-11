Gegen 19 Uhr lenkte ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Liezen seinen Klein-LKW in Haus im Ennstal von Süden kommend in Richtung B320. Auf Höhe des Straßenkilometers 26,1 wollte der Lenker mit dem Fahrzeug die B320 in nördliche Richtung überqueren.