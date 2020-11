Verschärfter Lockdown? Und schon wieder purzeln die Corona-Rekorde. 7416 Neuinfektionen in 24 Stunden - so viele wie noch nie. Erstmals sind mehr als 50.000 Menschen in Österreich infiziert, 41 Menschen starben in 24 Stunden, die Zahl der Erkrankten auf Normalstationen stieg um 129 auf nun mehr als 2000, jene der Patienten auf Intensivstationen um 24 auf jetzt 366. Das wird als lautes Alarmzeichen gesehen. Da überrascht es kaum, dass am Donnerstag auch die Corona-Ampel in ganz Österreich auf Rot schaltete. Wer würde sich da noch wundern, wenn die Zügel noch weiter angezogen werden, wenn der Lockdown noch weiter verschärft würde?