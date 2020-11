Während Fußball-Klubs im Amateurbereich zum Nichtstun gezwungen sind, geht‘s für die drei Altersklassen der Fußball-Akademie Sturm-Steiermark am Wochenende in der Südstadt zurück auf den Rasen. Der Österreichische Fußballbund fördert die jungen Kicker, bezahlt sogar die Coronatests. Die schlugen bei den Steirern allerdings gleich an. Bis Ende November wird im Herbst in den ÖFB-Jugendligen noch gespielt.